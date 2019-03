El casete vuelve a la vida con empresa francesa que lo fabrica y exporta

“Nos dimos cuenta de que estaba pasando algo que no habíamos visto venir”, admite Jean-Luc Renou, presidente de Mulann, empresa con un volumen de negocios de unos 5 millones de euros.

89 metros para 60 minutos

Para explicar este renacimiento, Ronan Gallou, su director general, cree en la necesidad de “poseer objetos” en una época donde “todo se desmaterializa”.

“Cuando uno escucha música en Spotify o Deezer, lo habitual no es escuchar una canción entera, se pasa fácilmente a otra. Con un casete, se escucha el conjunto del álbum”, defiende Gallou, subrayando que recientemente salió al mercado el casete de la banda sonora de “Bohemian Rhapsody”, sobre la vida de Freddie Mercury.

Para Jean-Luc Renou, sigue existiendo un pequeño lugar para el sonido analógico en el universo de la música. “Pongamos por ejemplo la calefacción: tenemos radiadores en casa, es cómodo, eso es lo digital. Pero también podemos hacer un buen fuego en la chimenea, es algo placentero, eso es el casete o el vinilo”, asegura.

En un gran almacén dedicado al ocio de la ciudad de Rennes (noroeste), no se aprecia ningún casete. “Hemos tenido algunas ventas, pero las demandas son rarísimas, no tiene nada que ver con el fenómeno del vinilo”, reconoce un vendedor que prefiere no dar su nombre.