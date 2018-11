$!El dilema de Philip Morris: ¿el humo o el tabaco?

¿Qué es IQOS?

IQOS es un producto de tabaco calentado no quemado por ende libre de humo. ¿Por qué perseguir un futuro libre de humo de cigarrillos? Pues porque todo lo que quemamos e ingerimos es perjudicial para la salud. No solo el tabaco, también la basura, el plástico, los alimentos y todo lo demás. Quemar es el resultado de la combustión y es ésta la principal causa asociada a enfermedades relacionadas al tabaquismo, no la nicotina, según expertos de clase mundial como Scott Gottlieb, comisionado de la FDA.