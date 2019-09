$!El impacto del humo en las relaciones interpersonales

Las diferencias entre los productos libres de humo

“Existen productos libres de humo de dos tipos, los que calientan tabaco, pero no lo queman y los que calientan nicotina líquida. Los cigarrillos electrónicos son dispositivos que simulan la experiencia de fumar generando un vapor a través del calentamiento de un líquido llamado e-liquid. Este líquido puede ser nicotina líquida u otras variantes. Por otro lado, existen los dispositivos electrónicos que calientan el tabaco en vez de quemarlo. Al calentar y no quemar, no produce humo, sino un aerosol que contiene 95 por ciento menos sustancias nocivas que el humo del cigarrillo” explicó a Diario Libre Yocasta Gil, gerente de Asuntos Científicos de Philip Morris Dominicana.