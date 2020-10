$!“El mayor diseminador de desinformación en los Estados Unidos es el presidente Trump”

¿Cómo ha transformado internet la política en los Estados Unidos?

¿Y cómo ha transformado internet a los líderes políticos?

Pero en las redes sociales los candidatos y los líderes políticos obtienen la misma información a medida y basada en algoritmos que todos nosotros. No obtienen una visión real de sus votantes ni de su electorado . En varios sentidos esto hace tanto candidatos como personas se enfoquen en cosas de menor importancia e ignoren las amenazas reales.

¿Hubiera sido posible un Trump presidente en la era predigital?

Personalmente no creo que tuviera intención de hacerlo, pero los votantes americanos están muy frustrados con la influencia del dinero en el sistema y la influencia y responsabilidad de las empresas en lo que sucede. Para mí es totalmente lógico que este mensaje llegara a los votantes en 2015, cuando Trump anunció su campaña.

Es difícil de saber. Pero Trump no dio el salto por las redes sociales, lo logró porque los canales de televisión de cable le dieron una cobertura desproporcionada y le dieron muchísimo tiempo de emisión gratis. Y, aunque me resulte reconocerlo, su mensaje principal era bueno.

¿Cuál es la más importante plataforma digital de movilización política hoy en día?

Facebook es la principal red socia en los EEUU, pero la generación Z y los jóvenes milenials no la utilizan. Whatsapp tiene un impacto enorme en las comunidades de hispanohablantes, pero menos en otras.

No existe una sola. Aquellos en campaña tienen que ir hacia atrás y entender en primer lugar donde están sus votantes, y generar alcance basándose en ello.

¿Se ganarán las elecciones de los EEUU en internet, sobre todo teniendo en cuenta el factor coronavirus?

Decir que las elecciones se ganarán o perderán en internet es como decir que estas elecciones se ganarán o perderán en función de los anuncios de televisión, cobertura televisiva, o cualquier otro canal de información que llega a los votantes.

Los votantes (y la gente) no establecen líneas definidas entre lo que ven en internet o lo que ven en televisión o lo que sale en las noticias. Las personas, sobre todo aquellas que no siguen con regularidad la política, obtienen información de todo tipo de fuentes. No categorizan de qué medio o canal les llega. Creo que es importante que las campañas políticas lo entiendan.

Respecto al Coronavirus, es complicado. Al menos en los EEUU, los votantes están desanimados tras siete meses muy duros. Para muchos es difícil afirmar que Trump es responsable; quién sabe qué hubiera pasado con otro mandatario. Pero saben por quién se preocupa Trump y a quien pone delante. Y creo que la última semana en la política americana ha sido desastrosa para Trump, en relación a convencer a determinados votantes de que se preocupa por ellos.

El ‘Pizzagate’ y la Nueva Orden Mundial (NWO) son teorías conspiracionistas nacidas en internet con un gran seguimiento en los EEUU. Según The Atlantic, “al menos 35 de los actuales o anteriores candidatos al congreso han abrazado Q (Qanon)”.