$!¿Es peligroso usar el celular mientras se está cargando?

En principio la respuesta es “depende”. Si tomamos en cuenta que cada celular viene con su cargador de fábrica, hecho específicamente para que puedas utilizar el celular mientras carga, entonces no, no es peligroso. Pero, y este es un gran pero, si no estás utilizando un cargador original entonces si es peligroso. Para entender mejor esto, analicemos primero cómo funcionan los cargadores y desmontemos algunos mitos en el camino.

Los cargadores de celulares tiene una tarea de conversión importante que es la de transformar la energía de 110-220V a 5-20V, esto a su vez es convertido a 3.7–4.35V que es por lo general lo que recibe el circuito de carga del teléfono. Esa energía que entra al circuito de carga de la batería se convierte a 0.5V-1.8V para el conjunto de chips en el smartphone (los conjuntos de chips más recientes se ejecutan a voltajes más bajos).

De todos esos voltajes, sólo el principal (110-220V) tiene la potencia para electrocutar a una persona. Es decir, que una electrocución puede ocurrir si el cargador está dañado o no es el original para el teléfono y no está haciendo la conversión. Y, aunque es cierto que el teléfono se sobrecalienta cuando está cargando y siendo utilizado al mismo tiempo, estos aparatos tienen múltiples aplicaciones para prevenir cualquier evento. Por ejemplo:

- El cargador se apaga si se sobrecalienta o si se detecta humedad dentro del puerto USB.

- El procesador del teléfono (CPU + GPU) cambia a velocidades más bajas a medida que aumenta la temperatura.

- El teléfono reduce la potencia de la radio (por ejemplo, cambia a 3G / WiFi más lento).

- La tasa de carga se reduce a medida que aumenta la temperatura.

- El software de carga se apaga cuando se alcanza un límite de temperatura.

- El sistema operativo apaga el teléfono una vez que se alcanza la temperatura.

- La batería se desconecta físicamente del circuito cuando se alcanza una temperatura.

Es decir, que el cargador es elemento más importante para prevenir un accidente o electrocución. Así que aquí te dejamos algunos consejos para ayudarte a detectar cualquier problema:

- Utiliza cargadores originales.

- Si sientes un cosquilleo en los dedos mientras usas tu celular y lo estás cargando, tu cargador está defectuoso.

- Si tu aparato no tiene problemas de pantalla pero mientras lo cargas no puedes desbloquearlo ni con huella o contraseña, es probable que el cargador no esté convirtiendo la electricidad correctamente y está afectando tu teléfono.

- Cuando sientas que la cabeza del cargador está más caliente de lo normal, es posible que exista un problema de voltaje en tu casa, una recomendación es comprar un regulador de voltaje para el tomacorriente o enchufe.

- Si usas un cargador defectuoso puedes perjudicar la batería del teléfono. Si este comienza a descargarse rápidamente es muy probable que la batería ya esté afectada y deberías cambiarla.

Es importante entender que los smartphones están fabricados para funcionar de una manera. Si alteramos sus elementos y no los utilizamos correctamente, accidentes pueden ocurrir.