$!Estos son los efectos negativos de la tecnología en tu salud

Trastornos y comportamientos

La tecnología se apodera de todos los espacios y áreas de la vida diaria, pero muchas personas no saben aprovecharla y no le dan el uso adecuado para el que han sido creados estos adelantos. Es menester de los profesionales de la salud mental observar este fenómeno y proponer estrategias de abordaje para el uso desadaptativo que la sociedad le ha dado a la tecnología, no está lejos que estos sean los motivos de consulta en las clínicas de salud mental y por ello sea indispensable determinar cuáles son las manifestaciones y los criterios para establecer una psicoterapia adecuada y, si es necesaria, una terapia de tipo farmacológico y trabajar con cada uno de los sujetos para disminuir y erradicar esta situación. Por ello a continuación se detallan algunos criterios.

Uno de los patrones comportamentales más desadaptativos y que probablemente requieran ser manejados institucionalmente es la nomofobia.

Así se denomina un desorden psicológico, muy común en nuestros días, que consiste en la dependencia desmedida del teléfono móvil; llamado de esta forma por sus siglas en inglés “no-mobile-phonephobia” o traducido al español “nomofobia”. Las motivaciones para hacerse con un Iphone, o cualquier otro Smartphone, que permite reproducir y almacenar música e integrar teléfono, cámara de fotos y acceso a Internet en un único dispositivo de diseño exclusivo, y tener cuenta en las redes sociales virtuales (Twitter, Facebook, Instagram, etc), que posibilitan localizar a personas, chatear, mandar mensajes tanto privados como públicos, crear eventos y colgar fotos y vídeos, son múltiples: ser visibles ante los demás, reafirmar la identidad ante el grupo, estar conectados a los amigos. Ahora el anonimato produce terror, del mismo modo que asusta la soledad. Las redes sociales se convirtieron en la armadura que aleja el fantasma de la exclusión: se vuelcan las emociones, con la protección que ofrece la pantalla, y se comparte el tiempo libre. Uno puede creerse popular porque tiene listas de amigos en las redes sociales.

Un estudio llevado a cabo en Reino Unido en 2011, el cual tuvo una muestra de 2163 personas, reveló que casi el 53% de los usuarios de teléfonos móviles en el Reino Unido tienden a sentir ansiedad cuando “pierden su teléfono móvil, se les agota la batería o el crédito, o no tienen cobertura de la red.” De acuerdo con el estudio, alrededor del 58% de los hombres y el 48% de las mujeres sufre de la fobia, y un 9% adicional se siente estresado cuando sus móviles están apagados. Un estudio realizado en la Universidad de Bielorrusia concluyó que la mayoría de sus estudiantes sufre de adicción al celular; pero sólo un 10,4% tienesíntomas de nomofobia.

Según estudios en España en el año 2010 más del 53% de los usuarios de teléfonos móviles sufren ansiedad, inestabilidad y dificultad para concentrarse cuando no tienen consigo el celular, los portadores de Smartphone resultan los más afectados. Quedan bastantes preguntas pero estas son las razones para desarrollar una revisión bibliográfica o actualización sobre el tema en particular, debido al aspecto silencioso con el que va aumentando su magnitud.

Los síntomas de este trastorno son sensación de ansiedad, alteración del estado de ánimo, pensamientos obsesivos, alteración del ciclo vigilia-sueño, intranquilidad, aislamiento, múltiples síntomas físicos (mialgias de variable migración corporal, dolor de estómago, cefalea, taquicardia, dolor torácico etc.). Según los expertos, el nomofóbico suele ser una persona insegura y de baja autoestima. Las mujeres son quienes más la padecen, dado que su estructura cerebral les procura una mayor necesidad comunicativa y necesidad afectiva que a los varones. En cuanto a la edad, la nomofobia suele darse en mayor medida en adolescentes y adultos jóvenes.