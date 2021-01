La transparencia en el uso de la data por los gobiernos

¿Pagarías 21 mil dólares por un monitor?

Esta semana en Martes de Tecnología te hablo de mi experiencia utilizando la herramienta de productividad Notion. También te explico la más reciente situación de Xbox y su servicio Live; y te presento la invención de Microsoft para hacer de la oficina un lugar más “inteligente”.

Notion. He sido de los que ha probado múltiples aplicaciones y soluciones para poder darle seguimiento a proyectos y mantener mi flujo de productividad. Pero todas las herramientas que he utilizado siempre les hacía falta algo o tenían alguna complicación. Sin embargo, Notion ha sido una sorpresa y un alivio; y es que dicho software cuenta con la mayor cantidad de herramientas internas para modificar el dashboard al gusto de cada usuario, y es este su punto diferenciador. Otras funciones incluyen la capacidad para importar y manipular bases de datos desde la misma Notion. El único punto negativo que he encontrado es que la empresa todavía no ha incluido el sistema de encriptado para asegurar una plataforma más segura.

Xbox Live. Luego de que Microsoft anunció que iba a aumentar el precio de suscripción de su servicio en línea “Xbox Live” hasta los 120 dólares de forma anual, los fanáticos iniciaron una protesta en diferentes plataformas virtuales. Esto llevó a que la empresa tecnológica reculara en su decisión y mantuviera los precios; las tres opciones de pago del servicio se mantendrán de manera mensual (US$9.99), por tres meses (US$24.99), por seis meses (US$39.99) y anual (US$59.99). Además, la empresa aseguró que se encuentra trabajando para lograr que títulos gratuitos como Fortnite se puedan jugar sin la suscripción.

Digitalización. Microsoft no perdió tiempo en desarrollar su monitor/pizarra inteligente, bautizado como Surface Hub 2S de 85 pulgadas. Esta herramienta mantiene las posibilidades del trabajo colaborativo y escritura en tiempo real. Dentro de las novedades que trae, está la disminución de bordes en un 45%. También le han permitido tener capacidad modular, con la cual se le puede adaptar periféricos como cámaras, altavoces y otros productos más. Como es un producto de Microsoft y está pensando para la productividad, este trae toda la suite de oficina de Microsoft 365. Pero este es un equipo bastante costoso. Precio: US$21,999.