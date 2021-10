$!Los memes de la caída de Facebook no se han hecho esperar

Seguro te pasó: No se envían los mensajes, revisas el internet, apagas el wifi, lo vuelves a encender, chequeas la señal. Apagas y prendes el celular. No pasa nada. Mientras, no tienes acceso a WhatsApp, Facebook e Instagram, las tres redes sociales de Facebook Inc. Por último, recurres a Twitter a ver qué pasó y ya WhatsApp es trending topic mundial.

Ante esta situación, y la dependencia de los celulares, cientos de usuarios han comenzado a reaccionar con humor y en forma de meme a las caídas de las redes de Facebook Inc.