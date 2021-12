$!Presidente del Indotel: “Aspiramos a que en el 2022 se comiencen a desplegar las redes del 5G”

El Indotel ejecutará plan nacional de banda ancha

Nelson Arroyo también informó que se va a ejecutar un plan nacional de banda ancha que representa una inversión de 80 millones dólares que, de acuerdo al funcionario, permitirá llevar fibra óptica a una gran cantidad de municipios que pueden tener algún tipo de señal, pero muy deficiente.

“Estamos aspirando a una red disponible de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), para poder ampliar esos ramales de forma que las comunidades que no están conectadas a ese ramal, a esa autopista de las telecomunicaciones que tiene ETED, se conecten. Indotel, con ese plan, se propone llevar hasta la milla final. O sea, llegar a esos municipios y comunidades que no tienen conexión”, detalló.

Dijo que ese plan implica una revolución en el quehacer de las telecomunicaciones en la República Dominicana.

“Tenemos diseñado a unos cinco años, aspiramos a que no haya ningún rincón del país que no tenga conectividad, reitero, de calidad. Por ejemplo, que si fuera preciso volver a la educación virtual, no se repita lo vivido en 2020. Todo el mundo recuerda aquella polémica que hubo al inicio cuando yo dije que en el país no había condiciones para que las clases fueran virtuales, y que íbamos obligatoriamente que tener que recurrir a la televisión y la radio. Al final terminaron dándonos la razón porque fue lo que se hizo”, apuntó.

“Yo pienso que, en cinco años, nosotros podríamos lograr tener una cobertura completa en el territorio nacional”, apuntó el funcionario.