$!Tres celulares “plegables” que ya nadie recuerda

Los seguidores de la tecnología no dejan de hablar y sorprenderse con los nuevos modelos Galaxy S10 Fold, y su competidor el Huawei Mate X, dos aparatos de alta gama y de pantallas plegables. Los más jóvenes quizá no sepan, y los mayores no recuerden, que esta idea de “plegados” es tan vieja como los celulares mismos.

Ya en 1996 había “plegables” con pantallas monocromáticas (de un solo color) y de 16 bits. Por ejemplo, el StarTac, que marcó la vida de los dominicanos a finales de los noventa y principios de la década pasada.