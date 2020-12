Video | El baile de Año Nuevo de los robots de Boston Dynamics

La compañía de ingeniería y robótica Boston Dynamics celebró desde ya la llegada del Año Nuevo con un impresionante baile de su robot humanoide Atlas, el más dinámico del mundo, según afirma la empresa.

El vídeo muestra a dos robots Atlas y al robot Spot, diseñado para detección, inspección y operación remota, que bailan al compás del tema de 1962 “Do You Love Me” del grupo The Contours. Junto a ellos sobresale por unos instantes el robot de manipulación móvil Handle.

“Todo nuestro equipo se reunió para celebrar el comienzo de lo que esperamos sea un año más feliz”, señaló Boston Dynamics en la publicación del audiovisual en YouTube.