$!Wamr, la app que promete leer los mensajes, fotos y contenidos que han sido borrados en WhatsApp

Ha surgido una aplicación en Google Play que promete leer los mensajes borrados de WhatsApp. Se llama Wamr y te guarda los mensajes que otros borró.

Wamr es una aplicación que crea una copia de seguridad de las notificaciones de mensajes que recibes y cuando la aplicación detecta que el mensaje fue eliminado te informará que tienes un mensaje.

Para que funcione debes descargar la aplicación, por supuesto, activar las notificaciones de mensajes en WhatsApp y ya estarás listo para ver aquellos mensajes en imágenes, videos, notas de voz, audio, gifs animados y stickers que fueron borrados.

Los mensajes de los que no recibes notificación no podrán ser guardados, como conversaciones de grupos a los que apaga las notificaciones, conversaciones, entre otros.

La app tiene sus limitaciones. Solo está disponible para Android, por el momento, no guarda mensajes si no tienes planes de internet activo o Wifi en el momento que ocurren, si no guardas limitaciones y tiene mucha publicidad.

Además de WhatsApp la aplicación promete ver los mensajes borrados de Snapchat, Telegram, Facebook entre otras redes.