$!Temas defensor del Pueblo y miembros Cámara de Cuentas serán postergados por falta de consenso

“Nosotros lo que no queremos es que esta elección de la Cámara de Cuentas se convierta en un reparto” , razón por la cual están trabajando los congresistas a fin de no cometer los mismos errores del pasado, afirmó.

Previo al inicio de la sesión ordinaria pautada a iniciar a las 10 de la mañana, Diario Libre confirmó que el bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se encontraba reunido. El vocero del bloque del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) dijo que existía consenso.

Agregó que “si los informes están listos el presidente (de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco) tiene la facultad para incluirlos. Ahora si él presidente anda tratando de conseguir el consenso pues en términos generales, todavía mejor. Tiene también la calidad para hacerlo”.

Sobre las denuncias de supuesta exclusión de candidatos más votados de las ternas del Defensor del Pueblo, Castro Silverio las atribuyó a “politiquería” porque eso no era cierto. “Porque cómo usted va a coger uno de los últimos para ponerlos alante. Eso no es verdad”, dijo. “Nosotros no tenemos candidato. En nuestra condición de oposición racional hemos evaluado las propuestas para analizarlas, por eso nos falta una firma todavía. Hay una de las propuestas que yo no he firmado”, reveló.

Argumentó que no la firmó porque no estaba en la cámara baja.

Precisó que ambos temas se iban a conocer ayer en el hemiciclo pero fueron postergados por la reunión del Comité Político del PLD.