$!Toque regresa a la trinchera por la cuarentena

Al igual que una flor que logra florecer en medio del concreto, así la música ha encontrado su hueco para desarrollarse en medio de esta pandemia que le ha robado a los artistas sus escenarios.

Toque Profundo ha retomado sus presentaciones en vivo en el formato “Desde la trinchera” que este sábado presenta su segunda versión. Desde las dos de la tarde a través de www.teatrovirtual.com en formato pay per view podrás disfrutar de lo mejor de Toque.

Tony Almonte, líder de la banda afirma que estarán ofreciendo nuevos temas para los que disfrutaron de la primera versión del show. “Nuestro repertorio es muy amplio, por lo que en una hora y cuarenta y cinco minutos que fue lo que duró el show pasado no pudimos tocarlas todas, por lo que ahora hemos agregado temas que nos han ido pidiendo a través de las redes sociales. En el primer concierto se conectaron casi 500 personas, por lo que seguro tendremos mucha gente nueva en esta ocasión”.

Para Almonte es vital que los artistas concienticen a su público sobre la necesidad de adoptar este tipo de formato que le garantiza seguridad a su público, pero que además garantiza la permanencia del arte y la supervivencia económica de los artistas. “Vamos a seguir haciendo show pues esto no va a estar aquí por un tiempo largo. Necesitábamos una plataforma y una forma de comunicación directa con el público. La gente debe entender que así será esto por un tiempo indefinido”, augura Tony.

Temas iconicos como “El Gevito”, “Amigo”, “Paredes del silencio”, “Libérame”, “El Biónico”, “Botas Negras”, “Viajeros”, “Rock Radio”, “Noche sin luna”, “Ramona” y “Mi país”, no faltarán en esta tarde llena de música. El formato es HD para aquellos que tengan dispositivos compatibles y el costo son 10 dólares.

Al principio de la cuarentena muchos artistas realizaron conciertos streaming gratis para ayudar a su público a soportar el encierro, sin embargo, Tony entiende que el público debe saber que el artista también necesita cobrar por su trabajo, por eso es tiempo de ser sincero con el público. “Las artes escénicas necesitan un espacio para seguir desarrollando, el músico necesita tocar, de eso vivímos. Si no pagamos por el arte, el arte va a desaparecer. Mi público siempre ha pagado por nuestros shows, son la gente que compraron nuestros discos y saben lo que eso vale. Este es un momento de sincerarse y que el público entienda que el artista vive de tocar. Sin usted es fans de verdad usted tiene que entender que sí no pagas, yo no puedo sostenerme”.

Los integrantes de la banda Tony Almont, Tomás Álvarez, y Joel Lazala, han optado por esta alternativa de teatro que fomenta la adaptación de las propuestas escénicas a los nuevos tiempos, para llevar a cabo su espectáculo “Desde la trinchera 2” manteniendo el estándar de calidad, gracias a un equipo de trabajo que permitirá que el público disfrute al máximo.