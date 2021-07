$!Trabajadoras sexuales registradas caen por pandemia en Alemania

Una quinta parte de las trabajadoras registradas son ciudadanas alemanas, además de 8,800 rumanas, 2,800 búlgaras y 1,800 húngaras, entre otras nacionalidades.

No está claro cómo de precisa es la imagen del sector que ofrecen las cifras. Entre otras cuestiones, el proceso de registro se vio interrumpido también por la pandemia y en los últimos años ha llevado tiempo establecer los procesos de notificación.

Según algunas estimaciones previas, más de dos tercios de las trabajadoras sexuales no están registradas. La oficina de estadística señaló que no puede proporcionar información sobre las mujeres y los locales que no figuran en los registros oficiales.

El número de establecimientos con autorización para ofrecer servicios sexuales - la inmensa mayoría de ellos burdeles o locales similares — alcanzó los 2,290 a finales del año pasado, un 5% más que los 2,170 registrados un año antes.