$!Tras impasse, diputados aprueban en primera lectura proyecto para reestructurar presupuesto de 2021

Tras un impasse ante la falta de votos suficientes que generó que se convocara a una pausa de 15 minutos para “consensuar”, la Cámara de Diputados aprobó en una lectura el proyecto de ley que modifica las leyes 327-20 y 166-21 de Presupuesto General del Estado de 2021, que contempla un incremento de los ingresos fiscales de RD$63,641.8 millones, con relación al presupuesto formulado en julio de este año.

La iniciativa fue sancionada con 90 votos a favor, 56 en contra y 5 diputados se abstuvieron de votar.

La declaratoria de emergencia de la pieza legislativa, que se había aprobado antes de otorgar el punto intermedio, tuvo que ser desestimada.

El pleno aprobó algunas modificaciones en cuanto a la forma de redacción y ortografía, según un documento leído en el pleno de la cámara baja.

La pieza, remitida por el presidente Luis Abinader el pasado 15 de noviembre, prevé ingresos ascendentes a 830,007 millones de pesos, un total de gastos de 989,853.2 millones de pesos y un total de erogaciones ascendentes a un billón 137 mil 959 millones de pesos.

En tanto que, el déficit financiero proyectado ascenderá a RD$159,846 millones debido a que plantea una disminución del mismo de RD$50,378.8 millones.

El proyecto de ley contempla una reclasificación del gasto debido a que aumentaría partidas presupuestarias a 11 instituciones y en cambio, bajaría las asignaciones presupuestarias en otras 14 instituciones.

La mayoría de los cuestionamientos externados por los diputados se centraron en las disminuciones de las partidas a los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social ascendente a RD$7,768,972,522 y de Defensa, que ronda por RD$1,124,757,981.

Una de las diputadas más críticas fue la vocera del bloque del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fior Daliza Peguero, quien dijo que esa bancada daría un voto condicionado debido a que estaría alerta de cómo serán utilizadas las partidas que fueron aumentadas para algunos ministerios como por ejemplo, el de Agricultura.

La legisladora cuestionó que enfrentando el país los efectos de la pandemia del COVID-19 y encontrándose los hospitales públicos en precarias condiciones el Gobierno contemple disminuir las partidas al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

También lamentó que en momentos en que el país enfrenta una crisis fronteriza debido a que se encuentra en juego la soberanía nacional el Gobierno también decide disminuir la asignación presupuestaria al Ministerio de Defensa.

En tanto que Gustavo Sánchez, vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), advirtió que esa bancada no votaría a favor de ese presupuesto complementario debido a que considera que resulta inconcebible que el Congreso Nacional apruebe un proyecto de presupuesto en el que no se identifican a qué proyectos o programas irán esas partidas.

“Se nos pide este presupuesto, una reducción de la partida del Ministerio de Salud Pública. Precisamente no se explica cómo en un año de pandemia se le secuestran los recursos a la salud”, analizó.

También dijo que resulta inexplicable como en medio de la necesidad que tiene el Gobierno de reforzar la seguridad fronteriza también decida disminuir el presupuesto del Ministerio de Defensa.

“Sabemos que no saben gobernar, pero aunque sea en un año y medio aprendan a sumar y a restar... El bloque del PLD no está de acuerdo con esta propuesta por no encontrar razones suficientes que justifiquen la transparencia de esas partidas”, expresó.