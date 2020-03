$!Tras meses de protestas, la incertidumbre predomina en Chile

“Siento impotencia. Creo que no hay medidas en contra de eso (la violencia). También tengo una sensación... de susto. Ellos (los jóvenes) no han vivido la dictadura, (no saben) en qué puede terminar... que se vaya de las manos”, dijo a The Associated Press el cirujano dental Gonzalo Álvarez, de 62 años.

La intranquilidad de este hombre no es gratuita: la policía chilena ha sido señalada por organismos internacionales de violentar los derechos humanos al hacer un uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones. Y aun ahora, que no han surgido nuevas críticas, las autoridades siguen sin poder controlar del todo la violencia que se desata en las inmediaciones de las manifestaciones.

En contraste con el cirujano, el contratista Cristian Ramírez, de 34 años, se muestra esperanzando. “Yo soy optimista y confío en que si seguimos protestando el gobierno tendrá que hacer cambios de verdad... Yo pienso seguir protestando hasta que lo logremos”, señaló a la AP.

Las demandas callejeras de octubre no tardaron en hacer eco en el Ejecutivo y Piñera se vio presionado a concretar un alza en las pensiones de los más pobres -de 134 a 201 dólares-, fijar las tarifas eléctricas, congelar el precio del subterráneo, alzar el impuesto de los que ganan más y permitir un plebiscito que en abril arrojará si los chilenos quieren una nueva constitución para reemplazar a la heredada de la dictadura.

Piñera conmemoró este miércoles dos años en el gobierno con un apoyo popular que bordea el 6 % en medio de convocatorias a manifestaciones en su contra.

El aniversario coincide con los 30 años del regreso de la democracia a Chile, cuyas instituciones están peor evaluadas que el mandatario: el Congreso tiene un 3 % de apoyo y los partidos políticos 2 %, según un estudio de enero del Centro de Estudios Públicos, la encuestadora local más respetada.

Organizaciones sindicales y estudiantiles convocaron a protestas para la tarde, mientras desconocidos atacaron un cuartel policial y quemaron un autobús del transporte público.