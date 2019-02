$!Tras salvarse de accidente, diputada Karen Ricardo agradece a Dios

Hoy he podido ir a tus pies, aprovechando mi primera visita al médico, a agradecerte la vida y tu misericordia. En vez de intentar buscar el porqué de las cosas, me rindo ante ti y te ofrezco todo mi ser ????. GRACIAS mi Dios por tu protección, por el milagro que hiciste con mis hijos aun cuando yo no podía estar cerca, por interceder, por tanta gente buena que ha estando orando y pendiente de nosotros, por el personal de los Hospitales Darío Contreras y Hugo Mendoza que con tanta dedicación todos los días atienden sus pacientes. ❤️ Hoy día de los enfermos te pido sanidad física y espiritual para todas las familias afectadas. ???? Estar vivos, sin importar los traumas, dolores y la recuperación, ha sido la mayor manifestación de tu amor mi Dios y así lo estamos recibiendo. Seguimos en reposo ???? #Gracias

