$!Tras vinculación con caso Odebrecht, renuncia Guzmán Ibarra, subadministrador de Banreservas

El subadministrador de Negocios Gubernamentales del Banco del Banco de Reservas, José Manuel Guzmán Ibarra, renunció este domingo al cargo. Su dimisión ocurre días después de que una investigación periodística arrojara su presunta vinculación a sobornos que la empresa Odebrecht habría pagado para la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina.

Guzmán Ibarra comunicó su decisión a través de su cuenta de Twitter @jmgi, en la cual colgó un mensaje en el que explicaba que renunciaba “por decisión propia”.

“Mañana mi contrato laboral cesa por decisión propia. Estaré informando oportunamente el contenido de mi carta de renuncia”, adujo.

De acuerdo a la investigación que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), dada a conocer en el programa El Informe, de Alicia Ortega, la empresa de Guzmán Ibarra, de nombre Grupo Sophus-Lanx Ltd, habría recibido sobornos, de parte de Odebrecht. Se afirma que la constructora brasileña pagó en coimas en el país unos US$39 millones para la adjudicación de la planta Punta Catalina, cuyo monto supera los 2,000 millones de dólares.

De acuerdo al referido programa televisivo, Grupo Sophux Lanx, dijo por escrito que asesoró a la constructora en el “diseñó de un programa de financiamiento para obras del Estado, oportunidades de negocios locales y operaciones financieras internacionales”. Las asesorías entre 2011 y 2014, añadió, “no tenían vínculos con montos de los contratos, ni garantizaban resultados.

Otras empresas que alegadamente recibieron parte del dinero son Baker Street Financial, del economista Andy Dauhajre, a quien supuestamente se le pagó 3.3 millones de dólares, “China Products Trading Group Limited, Gross Ferner LLC, Optimum Advisors Group, Andina International Limited, Value Added Finance Inc. y Fundación Novalux.