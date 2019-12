$!Trucos para la masturbación femenina y JLo vuelve a usar vestido Versace, entre las más leídas del 2019

Aquí el listado de las más leídas de Estilos

1. En la subsección de Estilos, Vida y Familia, la interrogante de uno de nuestros lectores generó la curiosidad de muchos. “Mi esposa me dice cuando estamos en la cama date rápido. ¿Qué significa esto? Yo la amo, disfruto mucho estar con ella, pero eso me mata”, decía.

2. La preocupación por temas relacionados al cuidado de las mascotas fue otro muy popular. En la subsección Mi Mascota, la inquietud de un lector sobre la agresividad del pastor alemán, generó miles de visualizaciones de personas interesadas en el tema.

3. La noticia de que el pasaporte de República Dominicana ocupa el puesto 75 en el ranking de pasaportes de Henley & Partners, para un total de 65 países al que los dominicanos pueden acceder sin visa, generó la curiosidad de muchos de poder saber cuáles eran esos países y sobre qué credenciales migratorias estábamos.

Japón ocupa el primer puesto este 2019 en el índice de pasaportes de Henley, en donde sus ciudadanos tienen acceso a 190 destinos sin la necesidad de poseer visa o mediante una “visa-on-arrival”.

4. Yorgelis Marte, de 21 años y unos 8 meses de experiencia en el mundo del modelaje, es una dominicana que debutó en París con la marca Saint Laurent. En una entrevista para Diario Libre, la joven beldad contó su historia de vida y los detalles de su corta pero fructífera carrera en el mundo de la moda.

5. La psoriasis es una enfermedad crónica autoinmune (causado por nuestro propio sistema inmunológico) de tipo inflamatoria, que se refleja a nivel de la piel principalmente y cuya presencia impacta la calidad de vida de quienes la padecen predisponiendo a enfermedades de tipo cardiovascular y/o metabólica (Barrea, 2015). La inquietud de nuestros lectores por conocer más detalles de este padecimiento es lo que la colocó entre una de las más leídas del año que está por finalizar.

6. Otro tema de salud que generó el interés de nuestros lectores fue el referente al déficit de magnesio relacionado a problemas cardiovasculares, como arritmias, tensión arterial elevada o infarto en algunos estudios científicos.

7. Los temas sexuales siguieron marcando lectoría en nuestro portal web. En esta ocasión, la preocupación de un lector por haber perdido el interés sexual en su pareja, generó la curiosidad de miles de personas.

Pregunta: Doctora, quiero que me ayude con mi situación. Tengo 36 años y siento que he perdido el interés por tener relaciones sexuales con mi pareja. Me gustaría saber las razones más comunes por las cuales me estoy sintiendo así. ¿Es por el tiempo que tenemos juntos que ya me aburre? Aquí la respuesta.

9. Otro tema, también sexual, fueron los trucos para la masturbación femenina. Según la psicóloga del Instituto de Sexología de Barcelona, Silvia Pastells, alguna de las características habituales que hacen que las mujeres no lleguen al orgasmo está ‘tener poca o nula práctica “masturbatoria”.

10. Las imágenes de Jennifer López usando su icónico vestido Versace, de estampado selva tropical, con transparencias y escote V, tan pronunciado que poco dejó a la imaginación de sus admiradores, pero estuvo a la altura de tan escultural silueta, usado en la alfombra roja de los Grammy hace 20 años, conquistaron a los lectores, los cuales decían que era imposible que la diva de El Bronx pudiera verse aún mejor ahora que a sus 30 años.

A diferencia del traje original, la estrella llevaba un escote más pronunciado, la espalda más descubierta y sin mangas.