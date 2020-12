Un adiós a don Adriano desde la redacción de Diario Libre

“Hoy no puedo dejar de ver venir su imagen, sonriendo y caminando rápido hacia mí, para encomendarme la misión de cerrarle el botón del cuello de la camisa. Ese gesto complementaba la figura de buen padre que proyectaba a los que tuvimos el honor de trabajar con usted. Siempre sin prisa para preguntar: ¿cómo va el tema?, y para recomendar posibles fuentes, para aportar ideas. En esta redacción compartimos por casi 16 años, demasiados días de consejos, de afabilidad y buen trato como para no ver en usted esa figura paternal. Así lo estimé y así le seguiré recordando. Gracias por la distinción. El dolor es mucho, pero sé que la tierra le será leve. Paz eterna, director”, Tania Molina, redactora senior.

La redacción de Diario Libre, bullosa y alegre por naturaleza, este miércoles se tornó callada, no hubo risas ni chistes, solo el sentir de alguien que perdió a un ser querido. No era para menos, pues quien por 16 años fue su director falleció.

“Hay personas que no necesitas conocer desde hace mucho tiempo para admirarlas. Definitivamente don Adriano era una de esas. No existe mejor ejemplo de cordialidad, amabilidad, periodismo, temple e integridad que este digno representante de Moca. Sin duda alguna, miles nacionales y extranjeros, sienten el pesar de la perdida de este gran hombre”, Alondra Arias, editora de Redes .

“Lo conocí por poco más de un año, pero fue tiempo suficiente para entender la razón por la que se le consideraba un referente del periodismo dominicano. No creo que haya trabajado junto a alguien más versátil que don Adriano, no importaba si había cámaras, un micrófono o teclado frente a él, simplemente brillaba. Quizás era su manera de ser, de enfrentar la vida, de relacionarse con los demás. Un hombre afable, respetuoso, con un gran sentido del humor y extrañamente abierto a los comentarios, críticas y recomendaciones. Alguien que sabía escuchar a pesar de todo lo que tenía para decir, para enseñar. Duele su partida, su familia merecía tenerlo por muchísimos años más, se le extrañará”, Nelson Pulido, editor de Video .

“Don Adriano siempre me recibió con una sonrisa, desde el primer día. Los pocos meses que compartí con él me pareció un señor de trato afable, cariñoso y jocoso. Siempre le recordaré. Sé que nuestro Señor lo recibirá con los brazos abiertos”, Karen Veras Pérez, periodista .

“Conocí a don Adriano cuando entré a la empresa para trabajar en los canales de TV hace 15 años y luego a trabajar bajo su dirección en la redacción hace 8. Aprendí mucho de él, siempre con la puerta abierta y cuando tenía una duda sobre cualquier tema, si no sabía la respuesta me orientaba donde buscar. Cuando anunció su retirada, el último día que estuvo en esta redacción, fui a su oficina a agradecerle personalmente por su apoyo incondicional y ayudarme a crecer profesionalmente. Sonrió y me dijo: “Sal de aquí que yo no soy bueno para esto”, con los ojos vidriosos por las lágrimas. “Don Adriano, yo tampoco soy bueno para esto... hasta siempre”, Marvin del Cid, periodista .

“A pesar de la mascarilla, lo primero que recibí de don Adriano fue una sonrisa y palabras de apoyo en mi primer día de trabajo. Verlo entrar en redacción y conversar con todo mundo me hacía olvidar en muchas ocasiones que se trataba de una persona mayor, pues su forma de ser era única y escucharlo reír llenaba todos los espacios. Su sonrisa quedará grabada en mi mente para siempre y sus AM son un aprendizaje para mí, día a día”.

“Se me ha hecho muy difícil comprender esto. Don Adriano fue un ser humano que transitó por esta vida dejándome grandes enseñanzas. A lo largo de más de 17 años me dispensó un trato exquisito, propio de caballeros. Extrañaré hasta el infinito nuestras conversaciones sobre historia y su extraordinario sentido del humor. Gracias por tanto, maestro”.

“Cuando llegué a Diario Libre el 10 de agosto de 2015 fue la primera vez que tuve contacto directo con él, Don Adriano. Fue en esa breve entrevista, en la que hablamos de aspectos que en realidad no tenían nada que ver con lo que sería mi trabajo aquí, sino de mis aspiraciones futuras, que me habló de las referencias que tenía de mí, y recuerdo que para entonces le hablé de mi pasión por la radio y mi experiencia en una emisora comunitaria de los CTC. Su trato fue siempre el mismo, incluso cuando tenía que llamar la atención, no avasallaba a sus subalternos, los trataba como sus iguales, era un periodista más del grupo que integraba la redacción. Creo que al igual que yo muchos tenían en él un amigo y una fuente de consulta de los más variados temas. Tengo razones de sobra para nunca olvidar su trato para conmigo y su condescendencia. Gracias por sus enseñanzas, sus anécdotas y consejos”. ¡Hasta luego Dire!

“En el poco tiempo que lo conocí me hizo replantearme el significado de la palabra grandeza. Era el no1 del diario pero cuando te hablaba te hacía sentir como su igual. Lo recordaré alegre con su característico sentido del humor, descanse en paz Don Adriano”, Juan Manuel Díaz, analista de Desarrollo de Audiencias Digitales.

“Recuerdo cuando nuestro director, Adriano Miguel Tejada anunció su retiro. Mientras paseaba por la redacción, le pregunté, ¿Por qué se retiraba en vida, a diferencia de algunos directores de otros medios? Me respondió “Quiero dedicarle tiempo a mi familia, mis nietos, escribir un libro sobre Moca, irme de viaje, por ejemplo, no he ido a Australia, quiero hacer un viaje allá”, Luis José Melgen, periodista.

“La imagen que me queda de él es la de un jefe que no cabe en ninguna clase de molde, porque era un ‘compinche’ que compartía chistes y memes, un maestro que señalaba la mejor manera de titular una nota o el cazador de la última noticia sobre un acontecimiento del que todo el mundo estaba pendiente y el erudito que cuando hablaba de un tema lo hacía con la solidez de quien sabe lo que dice. Extrañaremos su bonhomía, su sonrisa permanente, sus bromas, la picardía y el desparpajo con el que remataba sus interpretaciones de la realidad. Hasta siempre, director”, Santiago Almada, jefe de Edición.

“Este 2 de diciembre de seguro nunca lo olvidaremos. Es una noticia muy difícil de asimilar. Precisamente, cuando Don Adriano decide retirarse para disfrutar de su familia y descansar, nos sorprende la triste noticia de su partida. Gracias Don Adriano. Gracias del alma por todos los aprendizajes que nos deja. Por su trato respetuoso y afable. Qué pena que quizás no pudimos expresarle cuán importante ha sido para muchas generaciones de periodistas que hemos tenido la dicha de trabajar a su lado”, Yamalie Rosario, periodista.

“Don Adriano nos contagiaba su alegría y simpatía hacia los demás. Hoy le decimos adiós a un gran ser humano, al cual estaré eternamente agradecido. Paz a su alma y resignación para su familia y seres queridos”, Osiades Mora Ortiz, diseñador.

“Como un diminutivo cariñoso de mi apellido, siempre me llamaba ‘Char’, en sus acostumbradas entradas a la redacción de Diario Libre para decirme algo relacionado con el contenido del periódico; preguntarme mi opinión sobre el tema principal de la portada, cuando me tocaba el cierre; decirme uno de sus acostumbrados chistes o saber en determinados momentos sobre mi salud o la de uno de los integrantes de mi familia.

A don Adriano le agradezco que sin conocerme personalmente dio el visto bueno hace casi 13 años para mi ingreso como redactor de este medio y la confianza depositada en mí para desempeñar varias funciones en este tiempo, desde redactor de ciudad, cubrir la fuente del Palacio Nacional, editor de Diario Libre Metro, entre otras. Siempre lo recordaré como un director humilde, sencillo, preocupado por la calidad del trabajo y con una gran empatía con el personal. En fin, faltarían palabras para definirlo en medio del dolor de su lamentable partida”, Bienvenido Scharboy, periodista.

“Don Adriano, hoy que ya no estás aquí todos escribimos y hablamos de ti. También lo hacíamos cuando aún estabas con nosotros en este plano terrenal. Solíamos destacar aquellas cosas que todo el que te conocía, percibía. Aquel don de gente, caballero, respetuoso y ameno. Sin lugar a dudas el anuncio que hiciste de que dejabas de ser el director de prensa del Grupo Diario Libre, me sorprendió y entristeció a la vez, pero entendí que ya era tiempo de disfrutar y estar tranquilo con la familia, tras una larga carrera e innumerables éxitos y reconocimientos. Hoy te decimos adiós. Hasta siempre Don Adriano, y gracias porque en vida, nos permitió a todos los que somos y hemos sido parte de la redacción, disfrutar de su presencia y anécdotas”, Indiana Beneluz, periodista.

“Siempre nos sentimos privilegiadas por su atención y reconocimiento de nuestro trabajo. Lamentamos su partida y les decimos adiós con el corazón roto”, Altagracia Castillo, Margarita Ramírez y Silvia Sigaran, departamento de Archivo.

“Don Adriano se fue dejando un vacío en mí corazón, mí jefe, amigo, consejero, cómo mi padre por más de 20 años, siempre sonreía y hacia un chiste, siempre lo recordaré”, Andrés Soriano, mensajero.

“Siempre recordaré cuando le llevaba café, me contaba un chiste o me decía, mire esto que me enviaron, salía de su oficina riendo, no sé qué más decir, es tan grande mi tristeza”, Arelis Sierra, Servicios generales.

“Hoy redacté una de las historias más tristes de mi carrera, cada párrafo fue acompañado de lágrimas. Hoy simplemente diré gracias, que mi Dios lo acompañe, siempre estará en nuestros corazones”, Niza Campos, editora Política.