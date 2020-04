$!Un hospital en Brooklyn transporta muertos por coronavirus en montacargas

NUEVA YORK._ Cuerpos de muertos por coronavirus, fallecidos en el Hospital Central de Brooklyn, están siendo transportados en palas mecánicas o montacargas hacia camiones freezers que se están usando como morgues móviles, debido a los sombríos pronósticos de que se esperan alrededor de 16 mil fenecidos más en la ciudad, en las próximas dos semanas.

Un video, grabado por testigos en el frente y el patio trasero de ese centro asistencial, muestra escabrosas imágenes de los cuerpos forrados de blanco y puestos en una especia de bandeja metálica que es cargada por los monta cargas, hacia los camiones estacionados en las afueras del nosocomio.

El afroamericano Corey L. Teague, quien filmó el transporte de uno de los cadáveres hacia una morgue móvil, frente al hospital, no pudo aguantar el llanto y con voz entrecortada, repite: “Miren, esto es real, esto real, esto es real”.

Teague critica a las autoridades del hospital por mover los cuerpos de los difuntos “como si fueran bolsas de basura” y remacha añadiendo: “Esto es real, real... y está ocurriendo ahora, a las 10:45 de la mañana en el Hospital Central de Brooklyn”.

La pala mecánica estaba franqueada por funcionarios del hospital, algunos trajeados y con mascarillas y guantes contra el coronavirus, mientras al conductor Richard Phipps que lleva la macabra carga, no se le ve cara de satisfacción y se muestra compungido.

Él es el encargado de limpieza y mantenimiento en el hospital de Fort Greene, pero dijo el miércoles que le encargaron su nueva tarea porque conducía un montacargas en un trabajo anterior.

“No quiero conducir esto”, le dijo al tabloide The New York Post, mientras señalaba a la máquina roja de mover y apilar.

Phipps dijo que el hospital, que erigió una carpa blanca el martes por la noche para evitar que la gente viera que los cuerpos envueltos en sábanas blancas fueran trasladados al remolque, no está siendo cruel al usar el montacargas.

“Estamos lidiando con lo que estamos lidiando en la actualidad”, añadió.

“Podría ser cualquiera. Podría ser usted, podría ser yo, podría ser cualquiera de mis compañeros de trabajo”, dijo.

“Estoy haciendo lo mejor que puedo. No estoy degradando a nadie. Los respeto. Esos son seres humanos. No son animales. Es un ser humano. Es otra vida Es un alma que no conozco”, explicó.

Phipps dijo que estaba orando por las familias de los muertos y por su comodidad, e incluso sugirió que su papel en la pandemia estaba predeterminado.

“Esto está fuera de mi control. Todo esto está bajo el control de Dios. Alguien tiene que hacerlo. ¿Qué te puedo decir?, el Señor llamó a David”, agregó.

Dijo que sus seres queridos no sienten nada acerca de su nuevo trabajo macabro.

“Simplemente me dicen que esté a salvo, lo que todos nosotros aquí estamos tratando de hacer”, señaló.

Expresó que él y sus compañeros de trabajo estaban tratando de tener el mayor cuidado posible mientras movían los cuerpos. “Es por eso que nos ven a muchos de nosotros haciendo esto”, dijo.

El uso del montacargas provocó indignación contra el hospital después de que el video de él transportando los muertos fue publicado en la cuenta facebook de Leteague.

Un transeúnte dijo el martes que la escena era realmente triste y perturbadora, mientras que un director de una funeraria dijo que para la salud mental del público, cosas como esas no deberían hacerse en la calle.

El hospital no ha respondido a las aireadas críticas contra su macabro manejo de los muertos por coronavirus.

