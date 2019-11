$!Un ministro boliviano reveló un audio en el que Evo Morales organiza los bloqueos a La Paz desde México

“Fue hace tres días esta llamada, las circunstancias no las sé, son sistemas de inteligencia que no puedo revelar, tengo que proteger mis fuentes”, indicó el ministro de Gobierno.

“Hermano, que no entre comida a las ciudades. Vamos a bloquear, cerco de verdad. Son las mismas de cuando me han expulsado del Congreso el 2002. Tal vez ocupé el mismo terreno, lo mínimo Cochabamba y La Paz. Bloquearon, y ahora me expulsan de Bolivia y hay bloqueo hasta ganar, hermano”, le dice Evo a Yucra.

Tras conocerse el contenido de esta conversación, Murillo aseguró que el ex presidente boliviano incurre en delitos de lesa humanidad y “terrorismo”, motivo por el cual el actual gobierno de Jeanine Áñez realizará una demanda internacional contra el ex mandatario.

Mientras tanto, durante una entrevista con el periódico neoyorquino The Wall Street Journal, Evo Morales propuso volver a La Paz para terminar su mandato, que culminaría el 22 de enero del 2020, a cambio de no presentarse como candidato presidencial en las nuevas elecciones del país.

“La rotunda demanda de la gente movilizada es que la dictadura debería renunciar (...) Eso significa que terminamos nuestro mandato y, a cambio, no seremos candidatos [en las próximas elecciones]. Si se trata de paz, entonces no se pierden más vidas, no hay problema, renuncio [a la candidatura]”, aseguró el ex jefe de Estado.

Morales dijo, además, que su presencia en Bolivia “pacificaría” la situación. Como consecuencia de los conflictos desatados desde las elecciones del 20 de octubre, en Bolivia se registran más de 27 muertos.