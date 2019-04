$!Un muro de plásticos invita a proteger playas por el Día Mundial de la Tierra

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra, este 22 de abril, la marca de cerveza Corona construyó un muro de plástico para impedir el acceso de los consumidores a la playa Balcones del Atlántico, promoviendo el mensaje de que “el plástico de un día abandonado en nuestras playas será capaz de impedirnos disfrutar de ellas algún día”.

Aproximadamente ocho millones de toneladas métricas de desechos de plástico se abandona en las playas cada año, y se proyecta que para el 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos. Ante estas cifras alarmantes, la marca hizo un llamado de atención, insinuando “que en un futuro cercano estaremos prohibidos de disfrutar de nuestras playas por el mismo plástico que hoy en día consumimos. El muro, que impidió el acceso de los usuarios a la playa Balcones del Atlántico en Las Terrenas el pasado domingo 21 de abril, fue construido con plástico recolectado de ésta y otras playas aledañas.

“Nosotros invitamos a todos a recorrer las hermosas playas de República Dominicana disfrutando una Corona, y ante la amenaza que enfrentan estos paraísos, que son tan nuestros, aprovechamos el Día de la Tierra para llamar la atención sobre esta problemática y reflexionar con nuestros consumidores el futuro que enfrentan nuestras costas si no tomamos conciencia de la situación”, manifestó Loren Medrano, gerente de Marcas Premium de Cervecería Nacional Dominicana.

Corona mantiene desde 2018 un fuerte compromiso con la protección de los océanos, con el lanzamiento de la iniciativa 100 Islas Protegidas junto a la organización no gubernamental Parley for the Oceans. Desde entonces, la marca ha desarrollado un programa de limpieza en playas y costas dominicanas, con más de 20 jornadas de limpieza realizadas en 2018 y con la participación de alrededor de 2,000 voluntarios, recolectando un total de 3,000 kilogramos de plástico.

Como parte de su conmemoración del Día Mundial de la Tierra, la marca lanzó a nivel global un video elaborado en colaboración con el artista Adam Pesapane (conocido mundialmente como PES), que ilustra la amenaza que representa la contaminación marina por el plástico para más de 800 especies de animales. Más de 100,000 mamíferos marinos y tortugas mueren a causa de la contaminación marina ocasionada por el plástico cada año, y se reporta que alrededor del 90% de las aves marinas tienen plástico en sus estómagos.

En una nota de prensa, se destaca que esta campaña coincide con el lanzamiento del nuevo portal web que resalta los esfuerzos de Corona y Parley for the Oceans para proteger los océanos. Hasta la fecha, esta alianza ha realizado más de 519 limpiezas, con 25,808 voluntarios en más de 15 países, que incluyen República Dominicana, como principal esfuerzo para proteger el hogar de la marca, la playa. Los consumidores pueden visitar www.protectparadise.com para conocer cómo participar y ayudar a preservar los pequeños paraísos que nosotros, junto a muchas otras especies, conocemos como hogar.

“República Dominicana resalta como una de las locaciones clave para la marca de cervezas Corona a la hora de promover el valor de disfrutar al aire libre y proteger el medio ambiente. Junto a otros mercados como Colombia, Guatemala, Brasil, Inglaterra, y Australia, la marca trabaja continuamente para generar conciencia sobre la contaminación marina ocasionada por el plástico y la protección de los océanos. Personalidades como Nashla Bogaert y José María Cabral, han sido parte de las iniciativas y esfuerzos realizados en el país.