$!Una exposición para conmemorar el 60 aniversario del retorno de Juan Bosch del exilio

Matías Bosch, nieto de Juan Bosch, manifestó que el objetivo del panel y la exposición es que la nueva generación conozca la batalla para resistir al trujillato dentro y fuera del país, así como los esfuerzos e ideales para construir una libertad, que todavía, 60 años después, toca evaluar si ha sido lograda o no.

“Juan Bosch dijo a llegar que había que matar el miedo de unos dominicanos contra otros que eran poderosos, pero sobre todo, que la República Dominicana no podía ser de un grupo (...). Esa promesa todavía está por construir. A él no se lo permitieron, a otros y a otras dominicanas no se lo permitieron, y todavía 60 años (después), este es un país que requiere construir una sociedad que sea de todos y de todas sin privilegios, sin superioridades, sin abusos y sin atropellos”, indicó el también presidente de la Fundación Juan Bosch.

La exposición estará montada hasta el 10 de diciembre y contará con un itinerario de visitas guiadas para conocer más a fondo los aportes del profesor Juan Bosch a la sociedad política.