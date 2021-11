$!Una frontera en calma beneficia a todos

Prohíben el paso a los dominicanos

Por el lado fronterizo de Dajabón no están dejando pasar a los dominicanos hacia Haití porque no hay garantía de su seguridad. “No les vamos permitir ir al peligro. Aquí se están cumpliendo las órdenes del presidente (Luis Abinader)”, informó en confidencia el personal de la Dirección General de Migración. Se aclaró que, si un dominicano posee una visa, y quiere viajar a Haití, lo puede hacer, pero está advertido. Abinader, recomendó a los dominicanos no viajar a Haití por la inseguridad. La Federación Nacional de Transporte Dominicano también pidió a sus miembros no ir a Haití y dejar la carga del lado dominicano para que sean los haitianos quienes la lleven hacia allá.