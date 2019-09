$!Una mujer será la cara de la Dirección Nacional de Control de Drogas

La periodista Josefina Capellán fue designada como vocera de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en sustitución del también periodista Carlos Devers, quien ocupara el cargo desde el 2016.

Josefina Capellán tiene más de 28 años de ejercicio y ha formado parte del staff de periodistas de Telecentro, CDN, El Caribe, entre otros medios.

Es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y cuenta con una maestría en Marketing Digital.

Capellán es la tercera mujer en ocupar dicha posición en la historia del organismo antidrogas, siendo las primeras Yanet Ventura y Jacqueline Lamarche, respectivamente.

Carlos Devers se despide

El periodista Carlos Devers se despidió del cargo mediante un comunicado de prensa en el que agradece el apoyo y la confianza recibida de todos los medios de comunicación durante su paso por la DNCD.

“Sin ustedes y la ayuda de nuestro Dios de Gloria el amplio trabajo de difusión, así como el alcance de las buenas ejecutorias de hombres y mujeres, que lo dan todo para tener un país libre de drogas, no hubiesen sido posible. Fue una experiencia maravillosa. Conocí amigos y amigas que siempre recordaré y llevaré en mi corazón. No tengo con qué pagar el noble gesto de distinción y agrado hacia nuestra persona. Las gracias infinitas al vicealmirante Edmundo Félix Pimentel, quien confió en nosotros una vez asumió la DNCD en el año 2016. De igual forma al mayor general, José Eugenio Matos de la Cruz, que llegó al organismo en 2018 y nos confirmó en el cargo; así como al vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, quien también me ha permitido servir a su lado”, dice parte del comunicado.