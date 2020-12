$!Una vida dedicada al trabajo y la cultura

Un adiós a muchas voces

Leonel Fernández

Expresidente de la República

“Hoy la República Dominicana pierde uno de sus grandes valores. El fallecimiento a destiempo de mi apreciado amigo, doctor Adriano Miguel Tejada, deja un vacío irreparable. Brillante Intelectual, destacado periodista, de espíritu equilibrado...”, expresó Fernández a través de Twitter.

“Adriano expresaba con gran claridad y elegancia sus vastos conocimientos sobre la sociedad dominicana y el mundo. Paz al alma de un admirado amigo”.

Temístocles Montás

Presidente del PLD

“De Adriano Miguel Tejada destacamos siempre la objetividad de sus enfoques periodísticos, el equilibrio en los medios que les tocó dirigir y su apego a la ética y defensa a la democracia”.

Persio Maldonado

Presidente de la SDD

“Adriano Miguel Tejada no solo fue un gran profesional como abogado, periodista e historiador, quien resaltaba por el bueno trato a los demás, sino que siempre fue un ciudadano ejemplar que tuvo nuestra sociedad”, expone Maldonado Sánchez.

“Ejerció el periodismo con la honestidad que se conoce, siendo vertical y plural en el manejo de las informaciones y las opiniones, y abrazó con gran pasión su otro oficio de historiador. Adriano fue, sin duda, un gran activo en el patrimonio de la comunicación y la historia de la República Dominicana”.

Mariano Germán Mejía

Expresidente de la SCJ

“Yo quería a Adriano Miguel como a un hermano. Fue un hombre honesto, de grandes sentimientos de valoración de sus amigos y del ser humano en general. Quería el bien para todos y su alta intelectualidad le facilitaba valorar ese sentimiento. Su muerte me ha apenado grandemente”.

José Luis Taveras

Abogado

“Adriano Miguel Tejada se preparó para vivir y morir con la disciplina metálica de su carácter. Como pacto convenido en el misterio, muere el día de su nacimiento, se retira antes de su despedida, publica el compendio de su legado hace poco. Lo que no entiendo es por qué la muerte arrebata tempranamente a gente tan inmensa”.

José Monegro

Director del periódico El Día

“Llora profundamente la muerte de Adriano Miguel Tejada, un extraordinario ser humano, un amigo del alma, un profesional del primer nivel. Hace pocas semanas se había retirado de la dirección del periódico Diario Libre con la intención de dedicarse a disfrutar su familia”.

Miguel Franjul

Director del Listín Diario

“Estoy profundamente conturbado por el fallecimiento de nuestro querido colega Adriano Miguel Tejada, ex-director de Diario Libre. El periodismo dominicano y la Sociedad Interamericana de Prensa pierden un valioso exponente. Paz a su alma”.

Miguel E. Guerrero

Periodista y miembro de la Academia Dominicana de Historia

“Adriano Miguel Tejada me prologó un libro, corrigió varios, evitó en otro que incurriera en errores de interpretación histórica, me ayudó a organizar lo que parecía un rompecabezas en la investigación de varios y apoyó con entusiasmo mi interés por la historia. ¿Cómo olvidarlo?”.

Amelia Deschamps

Periodista

“Falleció la madrugada de este miércoles Adriano Miguel Tejada, exdirector de Diario Libre y miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Hoy cumplía 72 años. Un abrazo solidario a su familia y a todo el equipo de Diario Libre: fue su director 16 años y se jubiló ahora, octubre de 2020”, citó la publicación realizada en su cuenta de Twitter.

Julio César Castaños Guzmán

Expresidente de la JCE

“Adriano fue un gran jurista, mocano, constitucionalista, profesor, académico, historiador, periodista, escritor, y sobre todo amigo. Adriano, !Que Dios te bendiga y te acoja en su Santo Seno!”.

Joel Santos

Gerente AFP Reservas

“Creo que todos perdimos, además de la gran persona, el libro que seguro ya tenía esbozado en su cabeza”.

Homero Figueroa

Director de la Diape

“Adiós, maestro! ¿Quién muere? Pregunta Neruda en un poema. Para responder. “Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo.” Adriano Miguel hizo todas esas cosas y como maestro, aconsejó hacerlas a otros. A su lado aprendí lo que no enseñan las aulas: mirar la realidad como es para cambiarla en lo que debiera ser. El primer “Espejo” fue por ti, que sea el último para ti.”

Ruddy González

Periodista

“Compartí con Adriano, por años, del buen ejercicio del periodismo expresado cada día desde las páginas de Diario Libre pero también en el intercambio personal. Fuimos muy cercanos profesionalmente, Adriano, Miguel Franjul, director del Listín, y yo como director de Ultima Hora.

Hicimos buena química, fuimos generación, por edad –Adriano el mayor, poco más de un año mayor que yo, Franjul con año menor que yo- compartimos la responsabilidad de llevar sobre nuestros hombros la responsabilidad de informar, tratar de orientar cada día a la sociedad a través de las páginas de los periódicos que dirigíamos”.

Colegio de Periodistas

“ Sin dudas, una pérdida sensible e irreparable para el periodismo nacional, sin dudas, una pérdida sensible para el periodismo nacional.”

Mu Kien Adriana Sang

Presidenta Academia Dominicana de la Historia

“Yo siempre valoré en vida el legado de Adiano. Fue mi profesor. Él me ayudó muchísimo, siempre que toqué sus puertas estuvo ahí para ayudarme. Nunca me dijo que no. Durante mi presidencia en la Academia de Historia fue mi mano derecha. Me sustituía cada vez que se lo pedía, porque era mi vicepresidente. Tú no te puedes imaginar las consultas que le hacía cada vez que tenía una necesidad”.

Isfodoso

Junta Directiva

“Mañana se cumpliría exactamente un año de la entrada de don Adriano a nuestra Junta, una solicitud que aceptó y asumió generosamente, prestando su tiempo y visión a nuestra labor de formar profesionales docentes de excelencia”.

Jorge Subero Isa

Expresidente de la SCJ

“Quiero expresarles mi condolencia por la muerte del amigo Adriano Miguel Tejada. Dios lo tenga en su santo seno. Favor de hacer extensivo este mensaje a todos los amigos que tengo allá. Las academias, las universidades, el periodismo, los intelectuales y toda la sociedad hoy lloran la muerte del amigo Adriano Miguel Tejada. Su pluma vibrante y responsable ya no plasmará sus pensamientos”.

Nuria Piera

Periodista

“Casi no puedo escribir porque las lágrimas no me dejan, sé que para este momento triste hubiera tenido un comentario gracioso y alegre. Porque era así, muy especial...”.