$!Unión Europea sobre pacto migratorio: “no están las condiciones para que Dominicana pueda participar”

El representante de la Delegación de la Unión Europea en el país, Gianluca Grippa, dijo este miércoles que respeta la decisión de la República Dominicana de no firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sostuvo que República Dominicana es soberana y “no están las condiciones” para firmarlo.

“Esto del pacto es un marco global que ha sido estudiando en los últimos 18 meses donde República Dominicana ha tenido un papel importante y dinámico y entiendo que no están las condiciones para que dominicana pueda participar, esperamos que en el futuro se pueda”, precisó el embajador.

Agregó que hay algunos estados miembros de la Unión Europea que no van a participar tampoco porque no están de acuerdo con el texto, “por lo tanto, es una decisión soberana que nosotros respetamos. No firmarán Bulgaria, Hungría, República Checa, Italia, Eslovaquia y Austria”

Ayer, la decisión del Estado dominicano fue dada a conocer al país por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien explica que sumarse al pacto “generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige”.

También dio su opinión el embajador Antonio Vargas Hernández, director general de cooperación multilateral y ordenador nacional de los fondos europeos. “Para nosotros no solo como funcionario del Gobierno sino con un hombre comprometido con el desarrollo sustentable de la República Dominicana, lo que sucedió ayer fue icónico. En términos particular, en la República Dominicana el presidente hizo lo que tenía que hacer, representar dignamente a todos los dominicanos que sufragamos para que él fuera el representante de nosotros desde la conducción del Estado”.

Los ejecutivos ofrecieron sus declaraciones tras firmar un acuerdo con el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD).