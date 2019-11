$!Uruguay: candidatos presidenciales se enfrentan en debate

A 11 días del balotaje que definirá quién será el próximo presidente de Uruguay, el candidato oficialista Daniel Martínez y el retador Luis Lacalle Pou se enfrentaron la noche del miércoles en un debate, por momentos tenso, transmitido por radio y televisión.

“El amigo está agresivo”, dijo Martínez en referencia a su retador. “Cada vez que Lacalle levanta un dedito, pienso que me va a pegar”, agregó.

Lacalle respondió acusando a Martínez de recorrer el país diciendo que siente miedo ante la posibilidad de que gane su adversario. 'Yo no agredo. No levanto la voz y ni digo que alguien me genera miedo en campaña electoral. Eso lo hace usted'.

Martínez, exalcalde de Montevideo, representa a la coalición de izquierda Frente Amplio que gobierna desde hace 15 años. Lacalle Pou, exsenador del Partido Nacional, encabeza una alianza de partidos que van desde la derecha a la centroizquierda que coinciden en que el país necesita un cambio de rumbo.

En reiteradas ocasiones durante el debate, Martínez recalcó que cuando el Frente Amplio llegó el poder en 2005 había un millón de pobres, casi un tercio de la población del país. Remarcó que en esos casi 15 años, el salario real aumentó el 60 %.

En tanto, Lacalle Pou se centró en los últimos cinco años del gobierno de la izquierda y enumeró una larga lista de desaciertos, inversiones fracasadas, promesas incumplidas y le preguntó a Martínez si aceptaba que eran errores del gobierno. Martínez no respondió.

El candidato opositor le recordó a Martínez que Frente Amplio tiene las cuentas en rojo, un déficit fiscal del 4,9 %, una tasa de desempleo del 9,2 % y que en el último lustro se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo.

Martínez le recordó a Lacalle que tuvo un 33% de inasistencias a las comisiones del Senado.

Los sondeos de opinión marcan que, por el momento, Lacalle Pou se perfila como favorito para el balotaje que del domingo 24 de noviembre. Según las encuestas, Lacalle Pou tiene una intención de voto que va desde el 49,6% al 47%, mientras que Martínez tiene entre el 42% y el 42,5% de las preferencias.

El 27 de octubre se celebró la primera vuelta electoral, en la que Martínez fue el candidato más votado con el 39% de los sufragios, delante de Lacalle Pou con casi el 29 %.

Sin embargo, en los días posteriores a la votación Lacalle Pou selló una alianza con el Partido Colorado -el tercero más votado, con 12% de los votos-, con Cabildo Abierto -que obtuvo 11 % - y el Partido de la Gente y el Partido Independiente, ambos con 1 %.

Frente Amplio, en cambio, no logró el respaldo de ninguno de los otros 10 partidos.

En la primera vuelta también se renovó el Parlamento. Se eligieron 30 senadores y 99 diputados. En esa votación el Frente Amplio perdió la mayoría parlamentaria que gozó durante los últimos 15 años. En cambio, la alianza de partidos que encabeza Lacalle Pou tiene asegurado el mayor número de escaños.

Martínez es un ingeniero de 62 años que ha ocupado una larga lista de cargos públicos: fue ministro, senador y alcalde, entre otros. Integrante del Partido Socialista, representa a las corrientes más moderadas y centroizquierdistas dentro de una coalición que reúne desde socialdemócratas hasta comunistas, pasando por demócratas cristianos y exguerrilleros.

Lacalle Pou, un abogado de 46 años y de perfil conservador, ha sido diputado y senador y fue el candidato presidencial de su partido en las elecciones nacionales de 2014, cuando fue derrotado en una segunda vuelta por el actual presidente Tabaré Vázquez. Es descendiente de una familia de políticos e hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle, que gobernó entre 1990 y 1995.

Fue el primer debate obligatorio, de acuerdo con una ley sancionada en septiembre por el Parlamento.