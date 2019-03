$!Incendios forestales se intensifican en el país; van más de 40 este año

Menos incendios que puntos rojos

Aunque los reportes de satélites muestran cientos de focos de fuegos en el país en el último mes, Abreu señala que no todos representan un incendio forestal.

“No todo fuego genera punto de calor, a veces, hay incendios que no generan calor. El hecho de que se vea un punto rojo en el mapa (con los que la NASA represente el fuego), no significa que hay un incendio, pues no todos los fuegos son incendios.”

Puso de ejemplo que el pasado viernes se reportaron varios puntos en la zona de Bahoruco donde, si bien han ocurrido algunos focos a nivel de bosque, existe mucha actividad agrícola y se quema pasto y basura que se puede ver en el mapa como un punto rojo.