$!Vanessa Bryant encontró un sobre secreto que le dejó Kobe por su cumpleaños

Este martes es el primer cumpleaños de Vanessa Bryant desde la muerte de su esposo y su hija. Pero afortunadamente, fue capaz de encontrar algo que la hizo sentir como si un pedazo de Kobe todavía estuviera con ella.

“Ayer encontré un sobre etiquetado como: Para el amor de mi vida. De, Tu Papi. Esperé para abrir una carta más en mi cumpleaños. Me dio algo que esperar hoy”, escribió en la publicación, que en un par de minutos superó el millón de me gustas y se llenó de comentarios. “La ironía es que Kobe tenía una foto mía dibujada con un ángel que me sostenía”, recordó, en referencia a quien hoy es su ángel de la guarda.

“Extrañando al amor de mi vida y a mi dulce y pequeña Gianna, mi compañero Tauro. Agradecida de despertar a mis 3 chicas dulces hoy. Ojalá estuviéramos todos juntos”, culminó.

Desde el fallecimiento de Kobe y Gianna, Vanessa ha sido lo suficientemente valiente como para compartir su proceso de duelo con el mundo. Juntas, ella y su hija mayor, Natalia, ayudaron a celebrar el cumpleaños de Gigi.

Vanessa celebró previamente su aniversario con Kobe en las redes sociales.