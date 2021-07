Variante COVID-19 de preocupación predomina en RD

Otros 10 casos fueron de interés epidemiológico y 44 corresponden a variantes aún no catalogadas.

Aunque los resultados de las pruebas que dispone República Dominicana aún no confirman que exista la variante delta, estimada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la más contagiosa, dos de las que circulan en el país son de preocupación por los organismos de salud y una de ella se erige como la de mayor incidencia en el territorio.

Seguir el cuidado

Evangelina Soler, presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, recomienda que, aunque no haya documentación actual de que esa variante exista en el país, la población debe estar siempre al cuidado, con el uso de mascarilla y distanciamiento adecuado.

Aunque ayer no hubo reportes de existencia de esta variante, el Ministerio de Salud todavía está a la espera de los resultados de muestras enviadas a Brasil para descartar la existencia o no de la misma en el territorio.

Riesgo de efectividad

Amado Alejandro Báez, especialista y exasesor del Poder Ejecutivo en el manejo de la pandemia, explica que de la variante delta se ha encontrado que tiene más transmisibilidad y puede ser hasta 2.5 veces más contagiosa que otras.

“Eso quiere decir que antes, si una persona con COVID-19 afectaba a dos personas, esta puede afectar a cuatro personas. Entonces... en la medida que más personas se contagien con la enfermedad, más personas se pueden enfermar severamente, ir a intensivos, más personas pueden morir y mientras más personas pueden tener la enfermedad, el virus muta dentro de la persona y eso puede permitir el desarrollo de otras variantes que pueden tener otras características más patogénicas”, dice.

También existe el riesgo de que no todas las vacunas funcionan con la misma efectividad en contra de la variante delta, por lo que hay preocupación de que, si esta se posiciona como la variante más dominante, no haya la efectividad en las vacunas y no se logre la inmunidad colectiva.

Según los datos de la OMS, la delta ha sido detectada en 124 territorios y representa más de tres cuartas partes de las muestras secuenciadas en muchos países.