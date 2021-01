$!Venezolanos en RD ven como positiva medida del Gobierno para regularizarlos

Para ellos, el Gobierno otorga una extensión de permanencia de 60 días a todos los venezolanos llegados entre 2014 y 2020 siempre y cuando hayan sido depurados por los organismos nacionales correspondientes y no tengan impedimentos para tal beneficio, conforme la Ley General de Migración número 285-04.

La medida favorece también a los hijos menores de edad de esos nacionales, nacidos o no en el territorio y que, constitucionalmente no les corresponda la nacionalidad dominicana.

A través de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Interior y Policía, el Gobierno dominicano adoptó la resolución M-MIP-EXT-00119-2021 con la que procede a regularizar, mediante la categoría migratoria de No residentes, a los venezolanos que ingresaron al territorio nacional de manera regular a partir del año 2014.

Con pasaportes vencidos

Conforme la resolución, los venezolanos que hayan sido beneficiados con la prórroga de permanencia podrán solicitar el cambio de estatus migratorio en las categorías de estudiantes y trabajadores temporeros dentro de la categoría de No residentes. Para ello podrán solicitar una visa incluso con su pasaporte vencido o con vigencia menor de seis meses.

Para dicha visa, sin embargo, se debe cumplir con los requisitos de: haber ingresado legalmente al territorio entre 2014-y marzo de 2020; no tener derecho a la nacionalidad dominicana, no tener antecedentes penales, estar al día en el pago de las tasas administrativas por vencimiento de estadía. También no estar sujeto a proceso de solicitud de asilo, de expulsión o extradición.

En todo caso, las solicitudes de visas serán individuales, no se aceptarán solicitudes de núcleos familiares.