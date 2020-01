$!Venezuela: gobierno niega operativo contra opositor Guaidó

Como prueba los diputados presentaron un video que grabaron en el piso donde están las oficinas de Guaidó en el que se observa en la entrada a dos funcionarios policiales vestidos de negro y con los rostros cubiertos, impidiendo el acceso a su despacho.

La diputada opositora Delsa Solorzano afirmó el miércoles que las oficinas de Guaidó, quien se desempeña como jefe del Congreso y presidente interino de Venezuela, fueron objeto de un procedimiento que “no goza de las características legales” y dijo a la prensa que luego de más de 12 horas de la operación miembros del SEBIN siguen impidiendo la entrada al despacho.

“Tenemos serias dudas de lo que puedan haber sembrado dentro de la oficina del presidente Guaidó quien sabe con qué oscura intención o para tener justificación para perseguir a alguien”, agregó.

The Associated Press constató que era posible ingresar al edificio Zurich pero que el tercer piso, donde están las oficinas de Guaidó, seguía custodiado por agentes del SEBIN, con los rostros cubiertos con pasamontañas, que no permitían la entrada.

Al rechazar la acción policial y la detención del diputado opositor Ismael León, Guaidó llamó al gobierno de Nicolás Maduro “dictadura cobarde” y dijo en su cuenta de Twitter que “¡Seguimos firmes, vamos a lograr la libertad!”.

El diputado León y su asistente fueron detenidos por las fuerzas policiales la víspera al salir de la sede de un partido opositor, indicó el miércoles su abogado Joel García a la cadena local Unión Radio.

García dijo que las autoridades no han informado oficialmente el paradero de León, pero sostuvo que fuentes policiales le indicaron que el político del partido Voluntad Popular, del que también forma parte Guaidó, está recluido en una de las sedes del SEBIN en Caracas.

León fue implicado junto con el diputado opositor Gilber Caro, apresado en diciembre por las fuerzas policiales, en un supuesto complot contra el gobierno.

Solorzano anunció que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar “medidas cautelares” de protección para los diputados venezolanos sujetos a procesos judiciales.

La oposición ha atribuido las detenciones y procesos judiciales emprendidos contra una treintena de diputados en los últimos ocho meses a una acción del gobierno para “disolver” la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que este mes entró en una crisis luego que se instalaron dos directivas, una dirigida por Guaidó y otra encabezada por Luis Parra, un disidente del bloque opositor que ha sido reconocido por Maduro.