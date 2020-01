$!Venezuela: opositor Guaidó retoma el control del Congreso

El líder opositor Juan Guaidó y varias decenas de diputados lograron el martes ingresar al palacio legislativo y recuperaron el control parcial de la Asamblea Nacional luego de que se instalara una directiva paralela integrada por desertores del bloque opositor.

Tras forcejear con efectivos de la Guardia Nacional que custodiaban el lugar, el opositor logró pasar la reja que rodea al recinto. Hubo empujones en las escaleras antes de que pudieran llegar hasta el hemiciclo.

“Esta es la casa del pueblo, no un cuartel”, gritaban los diputados mientras se abrían paso frente a agentes de la Guardia Nacional que bloqueaban las puertas.

Un puñado de seguidores del líder opositor se presentó a las afueras y gritando “Guaidó presidente”, celebraron su retorno.

Una vez en el interior y tras cantar el himno nacional, Guaidó tomó el control de la Asamblea y sostuvo que “la violencia no va a vencer... Venezuela está primero que todo. Dios bendiga a estos diputados valientes que no se dejan chantajear” y dio comienzo a la sesión. Poco después fue cortado el suministro eléctrico en el hemiciclo, constató The Associated Press.

La sesión encabezada por Guaidó, empero, continuó en medio de la penumbra apenas con la luz de las linternas de los teléfonos móviles.

“Es momento de levantarse... todos a vencer a la dictadura”, dijo el dirigente durante un acto en el este de la capital al llamar a todos los sectores a alzarse contra el gobierno de Nicolás Maduro, y anunció que en los próximos días se llamaran a concentraciones y protestas en diferentes puntos del país.

Al condenar la presencia de más de un centenar de guardias nacionales y policías con equipos antimotines en las áreas externas e internas del Congreso y las limitaciones de ingreso que se impusieron a los congresistas opositores, Guaidó indicó que “no es la fuerza armada que decide quien entra o no al parlamento nacional, son los venezolanos”.

El líder opositor exigió al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, que explique la razón de la “militarización” de la Asamblea Nacional.

“Hoy tomamos el control del parlamento”, afirmó Guaidó, que consideró su ingreso al palacio legislativo como una “victoria” del país.