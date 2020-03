$!Venezuela y narcotráfico dominan reunión entre Trump y Duque

La crisis en Venezuela y el narcotráfico dominaron la agenda de la reunión que el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo este lunes con su contraparte colombiana Iván Duque.

Venezuela era una de las naciones más ricas de Latinoamérica, como poseedor de una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Pero está en una espiral descendente hacia una crisis social y económica desde los últimos años. Pese al declive, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha logrado permanecer en el poder, incluso con los intentos del líder opositor Juan Guaidó, quien cuenta con el apoyo de Estados Unidos, para derrocarlo.

“Una de las cosas de las que estamos hablando es Venezuela, un tema importante para nosotros”, comentó Trump. “Están tratando a la gente de Venezuela increíblemente mal. No tienen agua. No tienen comida. No tienen nada”, aseveró.