$!Vestigios de lo que una vez fue calle

SANTO DOMINGO ESTE. La intersección formada por las calles José F. Castellanos y Pedro A. Bonilla, en Los Trinitarios, es un punto crítico debido al deterioro de ese tramo convertido en piedras. El asfalto hace años que desapareció por el charco que se produce en el lugar cada vez que llueve y solo quedan vestigios de lo que fue una calle. Mucha gente ha decidido no transitar por el lugar por el mal estado. Cuando no son los hoyos son las piedras o el peligro de que un neumático se pinche por los residuos que arrastran las aguas. Dignora Manzueta, una residente, cuenta que las autoridades se han olvidado de ellos porque no acuden a resolver el problema pese a las diligencias hechas . ADLR