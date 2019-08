$!Vice condena caso DNCD y fiscalizadora; entidades afirman es práctica vieja

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, condenó el caso de la fiscalizadora y los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que fueron captados en una cámara de video mientras ponían droga en una peluquería en Villa Vásquez.

Mientras que representantes de entidades que trabajan en la prevención del consumo de drogas y de Derechos Humanos consideraron vieja y cotidiana la práctica de agentes de la DNCD de colocar sustancias controladas a personas que son detenidas por ese organismo.

La Vicepresidenta calificó ese hecho como “condenable que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias”.

“Para que mejore la seguridad en el país, hay que reconstruir el vínculo de confianza de la ciudadanía con las autoridades”, escribió Cedeño a través de su cuenta de Twitter.

Aunque entiende se debe esperar la investigación sobre el operativo de la DNCD y el Ministerio Público en una barbería de Montecristi, Juan Raddames de la Rosa, director ejecutivo de la Asociación Casa Abierta, Francisco Núñez, presidente de la Federación Dominicana Contra las Drogas y el presidente de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, entienden que son muchos los casos de este tipo en el país.

“Es el pan nuestro de cada día. No solamente ponen drogas a los jóvenes, sino que ponen droga a un negocio; les ponen drogas a los jóvenes en los bolsillos, o no les ponen nada; sino que se los llevan, y allá cuando están detenidos les dicen te encontramos tanto y tienes que llamar a tu familia para que traiga tal cantidad de dinero. Eso es cotidiano”, dijo Juan Raddames de la Rosa al afirmar que para ello hay una alianza entre la DNCD y el Ministerio Público.

Mientras que Manuel María Mercedes sostiene que son miles las personas, en su mayor parte jóvenes, que están en la cárcel porque supuestamente les fue hallada droga en su poder, cuando en realizad le ha sido colocada por los agentes que lo apresaron.

“Estos hechos que se han revelado estimo que no son nuevos, porque tenemos evidencias de lo que sucede en San Pedro de Macorís, en donde, tanto el DICAN, como la DNCD, por lo que son los testimonios de ciudadanos que han estado cuando jóvenes han sido apresados y por vídeos que al igual que este que ha circulado, y que tenemos en nuestras manos, ha sucedido lo mismo” apunta.

En tanto que Francisco Núñez revela: “Nosotros; la Federación Dominicana de Lucha Contra las Drogas, estamos actualmente en 17 provincias y 34 municipios, y en muchas de esas provincias y municipios nos han manifestado que miembros de la DNCD ponen drogas a muchachos jóvenes y le dañan sus currículos y su historial”, sostuvo.

Al estimar que la problemática se da por falta de sanciones, las tres autoridades consideraron apresuradas las declaraciones del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, respecto a un vídeo que circula en las redes fueron apresuradas.

El hecho fue dado a conocer el sábado, luego de ser difundido un video que muestra el momento en que agentes de la DNCD, con asiento en Villa Vásquez, ponen drogas durante un allanamiento en el que supuestamente participó la fiscal del municipio.

Por el hecho fueron suspendidos los agentes cuyos nombres no han sido revelados y la fiscal Carmen Lisset Núñez.

Declaraciones de la DNCD

“No hubo una revisión, más que cuando el agente baja donde está la silla del barbero. Sin embargo, les recalco, no hubo ningún arresto, ¿dónde está la queja donde el (propietario de la barbería) dice que esta la supuesta droga? ¿Por qué si él la encontró no la mostró?; otra interrogante ¿por qué no fue a la Procuraduría y presento la denuncia?” fueron parte de las interrogantes que planteó el presidente de la DNCD respecto al caso.

“La Dirección Nacional de Control de Drogas, a través de la División de Asuntos Jurídicos se va a reservar el derecho, en caso contrario de que las denuncias de ese ciudadano (propietario de la barbería) no sean ciertas, de tomar acciones legales contra él y contra cualquier ciudadano que quiera restarle credibilidad y desautorizar las labores que le establece la Ley 50-88 a los miembros de la DNCD”, agrega el oficial tras aclarar que el anuncio no constituye una amenaza.