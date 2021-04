$!Viceministra de la Presidencia califica de “vergüenza” desalojo de mujeres tres causales

La viceministra Administrativa Presidencia, Dilia Leticia Jorge Mera, consideró como una vergüenza el desalojo realizado este martes por agentes de la Policía Nacional contra un grupo de mujeres que acampaban frente al Congreso Nacional en demanda del apoyo de las tres causales del aborto.

“Las escenas que he visto de agresión de la Policía contra mujeres, amigas y compañeras que estaban asentadas frente al Congreso Nacional protestando por nuestro derecho a decidir sólo me recuerda escenas de The Handmaid’d Tale. Un Estado opresor contra las mujeres. Qué vergüenza”, indicó la funcionaria en su cuenta de Twitter @dilialeticia.

La Policía Nacional afirmó que desinstaló en la madrugada las carpas del grupo de mujeres que amanecía frente al Congreso Nacional en cumplimiento a las medidas vigentes del toque de queda.