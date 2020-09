Vicepresidenta asegura gobierno está en capacidad de hacer 7 mil pruebas diarias de COVID-19

“Estamos en capacidad de realizar las siete mil pruebas a nivel nacional, lo que no ha habido es la solicitud para realizar esa pruebas. Pero estamos provistos de todas las pruebas necesarias para realizarlas a nivel nacional”, respondió la funcionaria al ser preguntada por periodistas en el Ministerio de Interior y Policía.

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó este jueves que el Gobierno está en capacidad de aplicar siete mil pruebas diarias para la detección del coronavirus, pero que no se han dado las suficientes solicitudes de los ciudadanos para aplicarlas.

En cuanto a la solicitud de ciudadanos que han expresado que quite el toque de queda, la vicepresidenta respondió que la flexibilización de esa medida depende de la curva de contagios por coronavirus y que no se puede hablar de flexibilizar el toque de queda si no hay una baja en la curva de contagios por la enfermedad.

“La flexibilización del toque de queda va a responder al comportamiento de la curva de contagios. En la medida en que podamos ir bajando esa curva, pues podemos empezar a hablar de flexibilidad de estas de medidas, de lo contrario hay que seguir muy cautelosos para evitar más contagios”, dijo.

Sin embargo, citó que ha habido flexibilización en cuanto a la hora en que se realizan delivery. Ademas aseguró que “así se seguirá, sobre todo en el sector productivo, para que, lentamente vayamos enfrentando la situación económica y la de salud”.

Según el boletín epidemiológico emitido este jueves 17 de septiembre por el Ministerio de Salud Pública, la cifra de muertos en República Dominicana a causa del COVID-19 se elevó a 2,022 y los contagiados a 106,136.