Víctimas de ácido del diablo no son bien aceptadas por la sociedad

“Yo no trabajo. Aquí no me dan trabajo por mi figura”, dice María Isabel Tavares , a quien arrojaron la sustancia hace nueve años, lo que le causó quemaduras en su cara por las cuales perdió la visión de uno de sus ojos.

Mientras que Miriam Altagracia Santana dice que “cuando a mí me echaron ese acido mi hija pequeña tenía tres años y la mayor siete. Mis hijas me tenían miedo; no se acercaban a mí, y decían ese es un monstruo; esa no es mi mamá”, expresó entre lágrimas.

Otros de los manifestantes son Franklin de la Rosa, quien perdió una oreja a causa del líquido y Esther Jiménez, quien perdió parcialmente su nariz, razones que les han causado serios problemas de salud.

Su situación es común entre los demás manifestantes, que dicen sentir el rechazo hasta de su propia familia en ocasiones, lo que ha motivado a algunos de ellos hasta intentar suicidarse.

En ese sentido, pidieron a las autoridades disponer de ayuda psicológica para las personas que son afectadas con ese líquido para que puedan superar los traumas que les provoca el sentirse menospreciados socialmente.

Solicitan, además, que se les ayude con los gastos médicos, los cuales dicen son imposible de costear para ellos, ya que constantemente deben someterse a cirugías reconstructivas que los seguros de salud no cubren por considerarlas estéticas.

En la actividad estuvo la madre de la joven Yocairi Amarante Rodríguez, de 19 años, Santa Rodríguez, la víctima más reciente de acido del diablo de la que se tiene noticia, ocurrido a finales de septiembre pasado, quien exigió penas severas para los tres hombres que se señalan como autores del caso, los que guardan prisión preventiva.

Sobre Yocairi dijo que esta aún se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Ney Arias Lora y que aún se desconoce si recuperará totalmente la visión.