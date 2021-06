$!Víctor Gómez Casanova: “No es verdad que yo tenga vehículos del Estado”

“Yo me robé los vehículos porque nunca los inscribí en Autoridad Portuaria Dominicana. Señor, yo no puedo inscribir en la nómina del parque vehicular de Autoridad Portuaria Dominicana vehículos que no son propiedad de la Autoridad Portuaria Dominicana”, apuntó.

Reclama que no se le llamó

Gómez Casanova se queja de que no fue contactado para la supuesta auditoría que realizaron a la gestión que encabezó desde septiembre 2016 hasta agosto del 2020.

Sostiene que hay que analizar las cosas en su contexto y afirma que como establece el artículo 36 de la Ley 10-04, debe existir “comunicación permanente”, haciendo referencia a casos de auditoría.

Sobre los ataques en su contra luego que se diera a conocer sobre el sometimiento, lamentó que la gente lo condene sin que su caso haya sido investigado por la justicia.

“Aquí la justicia se debate en los medios de comunicación y en las redes sociales, antes que en los tribunales. Aquí cuando tú llegas a los tribunales ya estás condenado o absuelto por la sociedad, a través de los medios y a través de las redes. Entonces, cuando hay un interés malsano de tergiversar con datos falsos e inexactos en este documento apócrifo de un supuesto informe, de una supuesta auditoría, el objetivo es: vamos a llevarlo al paredón mediático, vamos a llevarlo a la hoguera, vamos a cuestionarlo, vamos a echarle un cubo de excremento sobre su gestión y sobre su imagen...”.

En ese sentido, dijo que advirtió a sus más cercanos colaboradores, a sus familiares y a sus hijos a lo que se enfrentan en lo adelante.

“Lamentablemente, la actividad a la que su padre ha decidido, desde hace años involucrarse, tiene estas características y yo espero y le pido a Dios que ustedes tengan la madurez, la experiencia, la capacidad emocional de revestirse de la tolerancia suficiente para saber que en el camino de la vida, si nos ponemos a responder a cada provocación que se nos presente, nunca entonces tendremos la posibilidad de concentrarnos en el objetivo que queremos alcanzar”, dijo a sus hijos.

Víctor Gómez Casanova fue enfático en que hará frente a las acusaciones en su contra y aseguró que ayer se presentó ante la Pepca para ponerse a disposición de la justicia.

“Yo no voy a rehuir, yo no me voy a quedar callado. Yo estoy dando la cara y la voy a dar y la seguiré dando donde quiera que se me requiera, porque cuando usted asume una función pública debe tener la responsabilidad, usted debe saber que usted está administrando fondos públicos y que cualquier ciudadano, cualquier persona, independientemente de sus intenciones, tiene derecho a cuestionar y a exigirle una explicación a usted como funcionario público”, apuntó.