VIDEO | Caso David Ortiz: Victor Hugo Gómez hace importantes revelaciones y dice que teme por su vida

Víctor Hugo Gómez, supuesto autor intelectual del atentado en el que David Ortiz fue herido de bala el pasado domingo 9 de junio, alegó en un video que subió a las redes que es inocente y que teme por su vida.

“Soy un padre de familia, tengo siete hijos. Me considero ser una persona de bien. No le hago daño a nadie, ni le he hecho daño a nadie jamás”, dijo la persona que se identifica como Víctor Hugo

Añadió que “me están acusando de mandar a hacer una atentado contra Sixto David Fernández, lo cual en ningún momento o no tengo ninguna razón ...”, alega el hombre que según la Policía fue capturado la mañana de este viernes 28 de junio.

El hombre dijo también en un video que se ha difundido en las redes sociales que teme por su vida. “Temo por mi vida. Tengo mis hijos y mi familia que dependen de mí y nunca le haría daño a nadie. Hago esto para que la gente sepa, y aclaro la situación, que si Sixto David tiene enemigos, lo cual yo no tengo enemigos es muy fácil tirarle la cuaba a otra persona de decir que otra persona es tu enemigo”, al tiempo de insistir: “No tengo nada que ver”.

En total es un video de siete minutos en el que el hombre habla de una manera tranquila y despacio. Alega que no se había entregado antes a las autoridades porque cuando se hizo un allanamiento en su vivienda no estaba allí y que no cuenta con un abogado.

“El hecho de que yo no me haya entregado a las autoridades americanas por la razón de que hicieron el allanamiento en mi casa es porque yo no estaba. Me siento con miedo y mucho peligro y jamás me ha pasado algo de esta manera”, dijo.

Previo a la confirmación de la Policía, circuló en las redes sociales un video de la supuesta captura del hombre, que habría sido transmitido para demostrar que fue capturado con vida.