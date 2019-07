VIDEO | Momento en que policía dispara a joven que se le abalanzaba con un cuchillo

Los oficiales del Departamento de Policía del Condado de Clarke Atenas, en Georgia, dispararon a Aaron Hong de 23 años luego de que este se abalanzara sobre los agentes con un cuchillo en la mano.

La policía dijo en un comunicado que “el lunes 1 de julio de 2019, aproximadamente a las 12:45 PM, el Departamento de Policía del Condado de Clarke de Atenas (ACCPD) solicitó a la Oficina de Investigación de Georgia que investigara a un oficial involucrado en el tiroteo”.

La información preliminar indica que dos agentes acudieron a una escena luego de recibir una llamada al 911 porque un hombre estaba causando disturbios con un cuchillo de carnicero en River Club Apartments en la avenida Macon, condado de Atenas, en Georgia.

El oficial le dice en el video publicado por las autoridades que suelte el cuchillo y se acueste en el suelo. Pero el joven no acataba las órdenes de los dos agentes. Por el contrario, respondió a los oficiales: “¡Dispárame! ¡Házlo! ¡Házlo!”, antes de cargar contra uno de los policías, a quien hirió. Justo antes de dispararle, uno de los oficiales le grita: “Por favor, por favor pon el cuchillo en el piso. No, no, no!”, y realiza varios disparos.

Durante el incidente, los oficiales proporcionaron numerosas órdenes verbales para que Hong dejara caer el cuchillo. En cambio, Hong cargó contra uno de los oficiales con el cuchillo y el oficial disparó su arma varias veces, hiriendo a Hong. A pesar de los tiros, logró levantarse e intentó agarrar una de las armas del oficial. El segundo oficial entonces disparó al joven provocándole la muerte.

Los médicos cercanos intentaron atender a Aaron pero este murió en la escena. Un oficial sufrió heridas leves y fue tratado de inmediato.