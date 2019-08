Video | Atención dominicanos: esta es la forma correcta de salir de un avión

Cuando nos montamos en un avión en República Dominicana con destino al país no es raro ver que al momento del aterrizaje todo el mundo se levanta de sus asientos como en un sálvese quien pueda. Pero esto no solo ocurre en los vuelos nuestros.

La explicación a esta actitud tan civilizada es que la mayoría de los pasajeros son trabajadores de plataformas petrolíferas que van y vuelven de Fort McMurray a Calgary, cuenta Louise Vadeboncoeur a CNN.

“Cada vez que les veo, me estalla la cabeza. Por eso decidí grabarlos. Aunque vuelen todo el tiempo, no me explico cómo logran saber que esta sería la manera perfecta de desembarcar en un mundo perfecto”, dice la autora del vídeo.

Lo que Vadeboncoeur explica es que no hay una fórmula secreta que aplicar a este tipo de procesos. Generalmente, los asistentes de vuelo no intervienen, salvo cuando tienen que asistir a una persona en concreto, y dejan que los pasajeros decidan por sí mismos cómo deben bajar del avión. “Casi siempre es caótico, con gente intentando salir lo antes posible”, comenta en CNN.