Video | El drama de dominicanos varados en Colombia por el coronavirus

Un drama social sin precedentes viven numerosos de ciudadanos alrededor del mundo ante la pandemia del COVID-19, muchos de ellos, por encontrarse varados en diversos aeropuertos, ante la implementación de medidas por parte de los gobiernos como prohibir cerrar las fronteras.

En esta situación se encuentran varios dominicanos que, desde hace días están varados en Colombia. Ellos enviaron un video a Diario Libre, donde explicaron su situación.

“Somos un grupo de dominicanos que estamos aquí en Colombia, en el aeropuerto de El Dorado, ya tenemos dos días. Yo salí desde Dubái, desde hace cuatro días más o menos, y todavía no he podido llegar a mi país. He llamado a las embajadas y al gobierno dominicano y nadie responde”, denunció uno de los afectados.

Otro sentenció: “Nos tienen varados aquí por un decreto del Presidente que no pudo decir que tiene que proteger a los dominicanos, pues tiene que proteger tanto a los que están allá (en el país) como a los que estamos fuera, porque eso lo establece la Constitución”, agregó molesto.

Cuestionaron que se estén dando más importancia, según ellos, “a los extranjeros que están en República Dominicana para que puedan regresar a sus países que sí están aceptando a sus ciudadanos, pero nosotros los que estamos fuera estamos expuestos a que nos pase algo”.

Entre los afectados están madres de familia, una de ellas, se mostró desesperada por estar lejos de sus hijos.

El ministro de Salud Pública informó que el número de casos positivos al coranovirus en el país se elevó a 72 personas y el de fallecidos se mantiene en dos.

La mayoría de los casos están ubicados en el Distrito Nacional, Santiago, Puerto Plata y corresponden a personas de clases media, según informó el funcionario en una rueda de prensa.