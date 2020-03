Video | Elizabeth Warren abandona la carrera demócrata a la Casa Blanca

La aspirante demócrata a la Casa Blanca Elizabeth Warren, que llegó a liderar las encuestas a nivel nacional, anunció el jueves el fin de su campaña para convertirse en la rival del republicano Donald Trump en noviembre.

“Hoy suspenderé nuestra campaña para presidente”, dijo la senadora progresista de Massachusetts de 70 años, al comunicar la decisión a su equipo luego de malos resultados en las internas partidarias.

“Puede que no esté en la carrera por la presidencia en 2020, pero esta pelea, nuestra pelea, no ha terminado”, advirtió. “Y nuestro lugar en esta lucha no ha terminado”.

Warren tiene previsto dar declaraciones a la prensa en Massachusetts a las 12H30 (17H30 GMT).

Con su salida, la interna demócrata será un duelo entre Bernie Sanders, un senador de Vermont de 78 años con ideas afines a las de Warren pero aún más radicales, y el moderado exvicepresidente Joe Biden, de 77 años, ganador de 10 de los 14 estados en liza esta semana en la jornada electoral del supermartes.