$!Video | Haitianos protestan frente a embajada; exigen solución ante precaria situación en RD

Ciudadanos haitianos realizaron este lunes una protesta frente a la embajada de Haití en la República Dominicana exigiendo que se les busque una situación a la precaria situación en la que se encuentran sin poder regresar a su país, ni recibir ayuda por parte del estado dominicano.

"Aquí no nos dan nada, porque no tenemos nada. Que se reúnan ambos Gobiernos, porque el mundo está cerrado, todos los países están cerrados. Estamos conscientes de esos, pero nosotros los haitianos no estamos recibiendo nada y necesitamos ayuda"

Los haitianos que se aglomeraron en la Zona Universitaria expresaron la difícil situación en la que se encuentran sin recibir ayudas de ningún Gobierno, mientras están en un estado que se complica en el país.