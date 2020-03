Video | Hombre que difundió informaciones falsas sobre COVID-19: "No lo vuelvo a hacer, lo prometo"

Fue detenido en la provincia La Altagracia un hombre que alegadamente distribuyó imágenes e informaciones falsas a través de las redes sociales sobre el coronavirus COVID-19 en esa demarcación.

Agentes policiales grabaron un video en el cual que el hombre admite la falta y dice que no lo vuelve a hacer: "Yo me puse a difundir informaciones e imágenes que no debía sobre el coronavirus", dijo el joven en el video que se llama Osvaldo Ernesto Villavicencio Espiritusanto.

El hombre admite que "estaba alertando a las personas sin querer y que no sabía que estaba desinformando a la población".

El agente policial le indica que la información que él distribuía no se adherían a las informaciones que difunde el Ministerio de Salud Pública en sus boletines, ni tampoco a las recomendaciones.

"Yo le pido disculpas a las autoridades no lo vuelvo a hacer, se lo prometo", concluye el video.